Bodybuilding, doppio titolo nazionale per Gabriele Erriu al campionato ICS

Domenica 21 giugno, sul palco dell’Hotel Plaza di Catania, Gabriele Erriu ha scritto una pagina importante della sua carriera sportiva. Al Campionato Italiano di Bodybuilding organizzato dalla Federazione ICS, l’atleta ha conquistato il primo posto nella categoria Bodybuilding 90 kg, si è aggiudicato il titolo assoluto della manifestazione e ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di miglior atleta dell’intera gara. Una tripletta straordinaria in una sola giornata.

Tra i migliori atleti del panorama nazionale presenti a Catania, Gabriele Erriu si è distinto per fisico, simmetria, definizione muscolare e presenza scenica, convincendo unanimemente la giuria tecnica. Il titolo di miglior atleta della gara — il riconoscimento più alto dell’intera manifestazione — è arrivato come naturale epilogo di una giornata da incorniciare. La vittoria, rappresenta un risultato di grandissimo prestigio nel panorama del bodybuilding italiano federale. Per Gabriele Erriu è la conferma di un percorso di crescita costante, fatto di dedizione, disciplina e lavoro quotidiano.