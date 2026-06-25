Catania

Sparatoria nella notte, 25enne gambizzato con un colpo di pistola 

Un giovane di 25 anni e' rimasto ferito da un colpo di pistola alla gamba destra

Pubblicato 29 secondi fa
Da Redazione

Ancora una notte segnata da episodi di violenza armata a Catania, tra la zona di piazza Risorgimento e il quartiere Librino. Un giovane di 25 anni e’ rimasto ferito da un colpo di pistola alla gamba destra in via Curia. Il ferito e’ stato soccorso e trasportato all’ospedale Garibaldi Centro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile, che hanno repertato tre bossoli. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Un secondo episodio si e’ verificato a Librino, dove una segnalazione arrivata alla Sala operativa della Questura ha fatto scattare l’intervento delle Volanti dopo l’esplosione in strada di diversi colpi d’arma da fuoco. Sulla vicenda indaga la polizia 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.22/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.22/2026
Pagina 1 di 18
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Cadavere di un sessantenne trovato in un boschetto vicino al mare 
Agrigento

Maxi rissa a Porta di Ponte, immigrati si fronteggiano anche con lancio di bottiglie 
Apertura

Tentata estorsione ad un venditore ambulante, condannato 45enne 
Apertura

Banca trattiene oltre 23 mila euro nonostante concordato, dovrà restituirli ad imprenditore 
Apertura

Chiede aiuto per raccogliere la frutta e lui le scippa la collana, denunciato 
banner italpress istituzionale banner italpress tv