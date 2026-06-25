Sparatoria nella notte, 25enne gambizzato con un colpo di pistola 

Ancora una notte segnata da episodi di violenza armata a Catania, tra la zona di piazza Risorgimento e il quartiere Librino. Un giovane di 25 anni e’ rimasto ferito da un colpo di pistola alla gamba destra in via Curia. Il ferito e’ stato soccorso e trasportato all’ospedale Garibaldi Centro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile, che hanno repertato tre bossoli. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Un secondo episodio si e’ verificato a Librino, dove una segnalazione arrivata alla Sala operativa della Questura ha fatto scattare l’intervento delle Volanti dopo l’esplosione in strada di diversi colpi d’arma da fuoco. Sulla vicenda indaga la polizia