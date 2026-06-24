Caltabellotta ringrazia i Vigili del Fuoco e i volontari per il salvataggio del cane Willy

Nella giornata di domenica 21 giugno 2026, il territorio di Caltabellotta è stato teatro di un intervento particolarmente complesso e delicato, conclusosi fortunatamente con il salvataggio di Willy, il cane di un turista in visita nel nostro paese, accidentalmente precipitato in una zona impervia e difficilmente raggiungibile. L’episodio, che per diverse ore ha destato forte apprensione, ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco di Sciacca e, successivamente, del Nucleo SAF di Palermo, specializzato in operazioni di soccorso in ambienti impervi. Le attività di ricerca e recupero si sono protratte fino alla tarda serata e sono state condotte in condizioni particolarmente difficili, lungo una parete rocciosa e in un’area naturale complessa.

“A nome mio, dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità di Caltabellotta – afferma il sindaco Biagio Marciante-, sento l’obbligo di esprimere un sentito ringraziamento al capo squadra e al capo reparto dei Vigili del Fuoco di Sciacca, Giuseppe Gruppuso e Giovanni Cascino, al capo reparto del Nucleo Saf di Palermo, Serafino Pizzo, nonché a tutti gli operatori intervenuti, che con professionalità, coraggio, competenza e grande sensibilità umana hanno reso possibile il salvataggio di Willy. Un ringraziamento particolare va anche all’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo ODV di Caltabellotta, presente durante le operazioni e vicina al proprietario del cane in ore di grande preoccupazione, offrendo supporto concreto e umano. Il loro intervento ha dimostrato ancora una volta l’alto valore del servizio pubblico, fatto di preparazione, coraggio, spirito di sacrificio e attenzione verso ogni situazione di difficoltà”. La vicenda ha coinvolto emotivamente l’intera comunità. Molti cittadini, anche in tarda serata, hanno seguito con apprensione l’evolversi delle operazioni, manifestando vicinanza e solidarietà al turista e al suo cane.

“Questa storia — prosegue il Sindaco — racconta anche il volto più autentico di Caltabellotta: una comunità accogliente e capace di stringersi attorno a chi vive un momento di difficoltà. Le parole di gratitudine espresse dal turista ci onorano e confermano il profondo senso di umanità che caratterizza il nostro paese”. L’Amministrazione comunale formulerà apposita nota di ringraziamento al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento, affinché venga riconosciuto il merito delle squadre intervenute e l’alto valore dell’operazione svolta.