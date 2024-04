Maxi rissa a San Leone, tre denunce e due fratelli in ospedale 

È di due feriti e tre denunce il bilancio, ancora parziale, di una maxi rissa avvenuta davanti un locale della movida a San Leone. A fronteggiarsi, per cause ancora non del tutto chiarite, due gruppi di giovani. Nel corso della lite sarebbe stata utilizzata anche una spranga di ferro. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.

Ad avere la peggio sono stati due fratelli di Favara – 24 e 25 anni – finiti al pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento con traumi sparsi. Un loro amico, un venticinquenne di Favara, è stato identificato e denunciato (insieme ai due fratelli) per il reato di rissa. A lanciare l’allarme sono stati il proprietario del locale e alcuni avventori. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti della Questura. Al via le indagini per risalire all’altro gruppetto di giovani protagonista della zuffa.