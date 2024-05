Tentata rapina in una pescheria a Catania, ferito commerciante

Momenti di panico nel primo pomeriggio in via Caronda, a Catania, per una tentata rapina in una pescheria. Il rapinatore, attualmente ricercato dai Carabinieri del Comando Provinciale del capoluogo etneo, avrebbe minacciato il titolare dell’esercizio commerciale con un coltello per farsi consegnare il denaro. Nella colluttazione il pescivendolo è rimasto ferito ed è stato trasportato al Trauma Center dell’ospedale Cannizzaro del capoluogo etneo in codice giallo. L’uomo, 53enne, ha riportato delle escoriazioni al polso destro, al braccio sinistro e alla coscia sinistra, ma non è in gravi condizioni.