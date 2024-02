Maxi rissa tra giovanissimi alla zona industriale, la scazzottata ripresa con un cellulare (VIDEO)

Calci, pugni, lancio di oggetti e urla. Ancora una volta si registra una maxi rissa ad Agrigento che vede protagonisti ragazzi sempre più giovani. La scazzottata, avvenuta alla zona industriale della Città dei templi, si è verificata nella notte tra sabato e domenica. A fronteggiarsi, per futili motivi, due gruppi di giovani.

E ancora una volta, come avviene ormai sempre più frequentemente, le fasi della zuffa sono state riprese con un cellulare diventando virali in breve tempo sui social. All’arrivo delle forze dell’ordine, una volta lanciato l’allarme, i protagonisti si erano dileguati. Attualmente non si registrano feriti, almeno ufficialmente, così come non ci sarebbero denunce.