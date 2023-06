Medici a confronto sulla Virtopsy, Trigona: “nuova sfida del radiologo in campo medico legale”

Ad Agrigento medici a confronto per parlare di Virtopsy, l’autopsia virtuale, che ad oggi rappresenta la metodica radiologica di prima scelta utilizzata per la valutazione pre-autoptica dei cadaveri e

consente di fornire elementi fondamentali alla stesura della relazione medico-legale riguardo le cause di morte.

“La Virtopsy rappresenta la nuova sfida del radiologo in campo medico legale. In taluni casi può anche sostituire l’esame autoptico stesso, essendo in grado di dimostrare le cause che hanno provocato la morte e documentando il tutto attraverso le immagini. Perciò c’è la necessità di formare radiologi specializzati all’interpretazione di autopsie virtuali, al fine di evitare di incorrere in errori”, ha dichiarato il dott. Angelo Trigona dirigente UU.OO Radiodiagnostica dell’Asp di Agrigento.

All’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento viene eseguita, uno dei pochi centri siciliani, dal 2017 ed ha dato un contributo importante nello stabilire, soprattutto nei casi di morte violenta, le cause del decesso.

Le interviste