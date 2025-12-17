Coppa Italia di Eccellenza, lo Sciacca cerca oggi un’altra finale

Unitas in campo oggi per il decisivo match di ritorno della semifinale di Coppa Italia di Eccellenza, in programma alle 14.30 contro il Partinicaudace sul campo di Terrasini, sede delle gare interne della formazione palermitana in questa stagione.

Dopo l’1-0 dell’andata, i neroverdi arrivano a questa sfida con la consapevolezza di avere un piccolo vantaggio, ma soprattutto con la determinazione di chi vuole conquistare la seconda finale consecutiva e bissare il successo della precedente edizione. In casa neroverde si respira un clima di grande fiducia. La squadra ha lavorato con concentrazione per tutta la settimana, mantenendo alta l’attenzione e la compattezza del gruppo. Lo spogliatoio è unito, consapevole che serviranno personalità, ordine tattico e coraggio per affrontare un avversario che, davanti al proprio pubblico, cercherà di ribaltare il risultato.

L’allenatore Totò Brucculeri sottolinea l’approccio mentale richiesto ai suoi: «Faremo la nostra partita, giocheremo per vincere senza pensare al risultato dell’andata», afferma il tecnico, che chiede ai suoi uomini lucidità e intensità per tutti i novanta minuti. Lo Sciacca si presenta dunque a Terrasini contro il Partinicaudace con l’obiettivo chiaro di difendere il vantaggio, ma soprattutto di confermare la propria identità di gioco e meritare sul campo l’accesso alla finale. La città e i tifosi attendono con entusiasmo: la squadra è pronta a dare tutto e con essa i tifosi, molti dei quali oggi saranno presenti allo stadio “Favazza” per sostenerla.