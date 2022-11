Mercato agroalimentare di via Sirio, Codacons: “situazione igenico sanitario allarmante”

Riflettori puntati sul mercato agroalimentare di Via Sirio ad Agrigento. L’intera area adibita a “mercato all’ingrosso” di frutta e verdura è in uno stato di assoluto abbandono; l’area interna al mercato è stracolma di cassette di legno, materiale che serve per il confezionamento dei prodotti, una vera e propria discarica abusiva.

“Chi effettua il controllo sulla provenienza e la tracciabilità dei prodotti che finiscono sulle tavole degli Agrigentini? Chi controlla se il mercato ha tutte le caratteristiche igienico sanitarie obbligo di

legge ? Chi e come ha rilasciato la Scia alle attività presenti? Cosa fanno gli organi sanitari preposti alla tutela della salute dei cittadini ?”. Questi sono alcuni interrogativi che si pone il Codacons Agrigento che, torna ancora una volta a denunciare una situazione di assoluto abusivismo ed inquinamento ambientale con pericolo per la salute pubblica.

“L’Amministrazione Comunale continua a mantenere il mercato in uno stato brado e senza il rispetto delle seppur minime disposizioni di legge dal punto di vista igienico sanitario e organizzativo, urge intervento degli uffici preposti”, cosi si legge nella lettera che il responsabile del dipartimento Trasparenza enti locali di Codacons, Giuseppe Di Rosa ha scritto al Prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa, agli uffici dell’Asp di Agrigento tutela salute pubblica, ed agli uffici del controllo sanitario del Comune di Agrigento, chiedendo un intervento immediato.

Lo stato di allarme varie volte è stato denunciato dai residenti della stessa zona, che hanno da sempre lamentato una situazione igenico sanitaria al quanto fuori dal normale: conferimento incontrollato di rifiuti fuori dal mercato, che molto spesso vengono dati alle fiamme, area irrespirabile, tombini otturati, traffico incontrollato di mezzi pesanti, per non parlare che la zona inoltre la sera diviene sede di ritrovo per animali di ogni genere.