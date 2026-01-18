Agrigento

Minaccia con una spranga operatori di una comunità, denunciato immigrato 

Minaccia gli operatori di una comunità con una spranga, denunciato immigrato

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Momenti di forte tensione in un centro di accoglienza ad Agrigento. Uno degli ospiti, un venticinquenne, in chiaro stato di agitazione, avrebbe minacciato gli operatori della struttura con una spranga di ferro. All’arrivo delle forze dell’ordine si sarebbe anche scagliato al loro indirizzo venendo però prontamente immobilizzato.

Non è chiaro il motivo del comportamento del giovane. I militari dell’Arma lo avevano notato in strada. Al rientro nella comunità è andato in escandescenza brandendo una spranga. Provvidenziale l’intervento dei carabinieri che lo hanno bloccato. Il venticinquenne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi e oggetti atti ad offendere.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 2/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Catania

Droga, arrestati tre pusher durante controlli: due sono minorenni 
Catania

Prodotti in cattivo stato di conservazione, chiuso stabilimento e sequestrati 350 kg alimenti
Catania

“Dacci i soldi o ti spacchiamo la faccia”, parcheggiatori abusivi arrestati per estorsione
di Giuseppe Castaldo

Raffadali, 73enne arrestata per stalking al vicino: benzina sul portone e biglietto con minacce 
Agrigento

Pensionato travolto da auto in corsa mentre attraversa la strada, indagata 40enne 
Agrigento

Minaccia con una spranga operatori di una comunità, denunciato immigrato 
banner italpress istituzionale banner italpress tv