Minaccia con una spranga operatori di una comunità, denunciato immigrato 

Momenti di forte tensione in un centro di accoglienza ad Agrigento. Uno degli ospiti, un venticinquenne, in chiaro stato di agitazione, avrebbe minacciato gli operatori della struttura con una spranga di ferro. All’arrivo delle forze dell’ordine si sarebbe anche scagliato al loro indirizzo venendo però prontamente immobilizzato.

Non è chiaro il motivo del comportamento del giovane. I militari dell’Arma lo avevano notato in strada. Al rientro nella comunità è andato in escandescenza brandendo una spranga. Provvidenziale l’intervento dei carabinieri che lo hanno bloccato. Il venticinquenne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi e oggetti atti ad offendere.