Minaccia e aggredisce due poliziotti, agenti in ospedale: 28enne denunciato 

Avrebbe minacciato di morte e aggredito due poliziotti che erano intervenuti in seguito ad una segnalazione per una lite in famiglia. È successo ad Agrigento dove un ventottenne tunisino è stato denunciato per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Due agenti delle Volanti sono rimasti feriti, per fortuna lievemente, ma comunque trasferiti in ospedale per gli accertamenti del caso. Il ventottenne è andato in escandescenza non appena ha visto gli uomini in divisa. Prima le minacce e poi, nel tentativo di non farsi identificare, si sarebbe anche scagliato al loro indirizzo. Prontamente – però – è stato bloccato, portato in caserma e denunciato.