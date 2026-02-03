Agrigento

Minaccia e aggredisce due poliziotti, agenti in ospedale: 28enne denunciato 

È successo ad Agrigento dove un ventottenne tunisino è stato denunciato per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale

Pubblicato 21 minuti fa
Da Redazione

Avrebbe minacciato di morte e aggredito due poliziotti che erano intervenuti in seguito ad una segnalazione per una lite in famiglia. È successo ad Agrigento dove un ventottenne tunisino è stato denunciato per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Due agenti delle Volanti sono rimasti feriti, per fortuna lievemente, ma comunque trasferiti in ospedale per gli accertamenti del caso. Il ventottenne è andato in escandescenza non appena ha visto gli uomini in divisa. Prima le minacce e poi, nel tentativo di non farsi identificare, si sarebbe anche scagliato al loro indirizzo. Prontamente – però – è stato bloccato, portato in caserma e denunciato. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Società

Agrigento, è morto Piero Vecchio
Agrigento

Minaccia e aggredisce due poliziotti, agenti in ospedale: 28enne denunciato 
di Giuseppe Castaldo

La “soffiata” anonima e quasi mezzo chilo di droga in casa, ai domiciliari due ragazze di Canicattì 
di Irene Milisenda

Dopo l’incendio Crans-Montana, al via due progetti educativi per gli studenti agrigentini
Agrigento

Questura, Dario Infurna promosso vice questore aggiunto
Agrigento

Pericolosi per la sicurezza pubblica, il questore emette 34 misure di prevenzione 
banner italpress istituzionale banner italpress tv