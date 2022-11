Mind over Media, 50 giovani europei ad Agrigento per un Programma Erasmus sul giornalismo

Cinquanta giovani universitari provenienti da Italia, Croazia, Spagna, Olanda, Belgio, Ungheria e Polonia sono arrivati ad Agrigento per partecipare al progetto Mind over Media, organizzato da Freeminds in Action di Favara, diretto da Regragui Soussi Issam, inserito nel programma Erasmus.

“Lo scopo del progetto – afferma dice il direttore Regragui Soussi Issam – è quello di aiutare i giovani a rivelare il loro spirito intraprendente e creativo nel campo del giornalismo, per conoscere le loro abilità ed i loro interessi individuali e dare loro la possibilità di mettersi alla prova nei campi della scienza, abilità sociali, artistiche, culturali, mentali, psicologiche e manuali”.

I giovani, ospiti ad Agrigento dal 17 al 25 novembre, sono chiamati ad organizzare e programmare lavori di gruppo, impareranno anche a conoscere le fasi di preparazione di un giornale, i punti importanti per la stesura di un articolo, la pubblicazione.



“Vogliamo incoraggiare l’imprenditorialità e il pensiero creativo dei giovani dando loro ruoli attivi – evidenzia Regragui Soussi Issam – sviluppare le capacità di ricerca e di interrogatorio, nonché il loro pensiero critico per aumentare la fiducia in se stessi e la capacità di rapportarsi con gli altri”.

Il progetto Mind over Media è finalizzato anche ad aumentare la cooperazione e la comunicazione tra le organizzazioni che lavorano nel campo della gioventù in Europa, gli animatori giovanili e gli stessi giovani.