Movida, 26enne ubriaco tenta di aggredire i carabinieri a San Leone: denunciato
Tutto è nato da un intervento in seguito alla segnalazione di una rissa tra due gruppi nei pressi di un locale della movida sanleonina
Serata “movimentata” nei pressi di un locale della movida di San Leone, ad Agrigento. Un ventiseienne del posto è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver tentato di aggredire i carabinieri che erano intervenuti per una rissa.
Il giovane, in evidente stato di alterazione dovuta probabilmente all’assunzione di alcolici, alla vista degli uomini in divisa che lo volevano identificare è andato in escandescenza scagliandosi contro i militari. I carabinieri lo hanno bloccato, identificato e denunciato. Tutto è nato da un intervento in seguito alla segnalazione di una rissa tra due gruppi nei pressi di un locale della movida sanleonina.