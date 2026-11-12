Agrigento

Movida, 26enne ubriaco tenta di aggredire i carabinieri a San Leone: denunciato 

Tutto è nato da un intervento in seguito alla segnalazione di una rissa tra due gruppi nei pressi di un locale della movida sanleonina

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Serata “movimentata” nei pressi di un locale della movida di San Leone, ad Agrigento. Un ventiseienne del posto è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver tentato di aggredire i carabinieri che erano intervenuti per una rissa.

Il giovane, in evidente stato di alterazione dovuta probabilmente all’assunzione di alcolici, alla vista degli uomini in divisa che lo volevano identificare è andato in escandescenza scagliandosi contro i militari. I carabinieri lo hanno bloccato, identificato e denunciato. Tutto è nato da un intervento in seguito alla segnalazione di una rissa tra due gruppi nei pressi di un locale della movida sanleonina.

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