L’inchiesta sugli autisti della Tua, no al risarcimento richiesto dall’azienda

La Corte di appello di Palermo ha rigettato la richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla Tua – l’azienda che si occupa del trasporto urbano ad Agrigento – nei confronti di sei autisti coinvolti (e assolti) nell’inchiesta su una presunta truffa sulla vendita dei biglietti delle corse e per ipotesi di interruzione di pubblico servizio. Lo ha stabilito il giudice Gabrielle De Marco che, nel respingere le richieste risarcitorie, ha così chiuso anche la parte civile della vicenda. Nel febbraio dello scorso anno il tribunale di Agrigento aveva assolto i dieci imputati “perchè il fatto non sussiste”. Il giudice, nelle motivazioni della sentenza, scrisse tra le altre cose che “le risultanze dibattimentali non consentono di ritenere provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la condotta degli imputati atteso che la testimonianza resa dal principale teste dell’accusa è caratterizzata da numerosi tratti di contraddittorietà e insufficienza proprio con riguardo ai tempi e alle modalità della condotta contestata.”

Il giudice, pur ritenendo legittimo l’operato dell’azienda nell’assumere un investigatore in seguito a dei sospetti sui dipendenti, ha ritenuto però contraddittoria ed insufficiente la testimonianza del professionista in aula. I fatti contestati risalgono al 2017. L’inchiesta nasce dalla denuncia della Tua che, in seguito a presunte anomalie sugli incassi dei biglietti, decise di far monitorare gli autisti da un investigatore privato. Secondo l’impianto accusatorio, che però non ha trovato conferma nel primo grado di giudizio, i dipendenti avrebbero venduto a bordo dei mezzi pubblici titoli di viaggio (cosiddetti biglietti di tariffa A) acquistabili esclusivamente presso le rivendite al maggior prezzo previsto per i biglietti vendibili sul bus (tariffa B). Inoltre, sempre secondo quanto prospettato dall’accusa, anche in questo caso senza trovare riscontro nel processo di primo grado, gli imputati non avrebbero registrato la vendita dei tagliandi nella distinta giornaliera e, in certe occasioni, avrebbero anche incassato il corrispettivo dei biglietti venduti più volte per lo stesso viaggio. Agli autisti venivano contestate inoltre anche ipotesi di interruzione di pubblico servizio poiché durante il turno avrebbero sostato con il mezzo al di fuori del percorso consentito, modificando le tappe e non effettuando delle fermate predisposte con conseguente turbamento della regolarità della corsa.