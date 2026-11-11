Giudiziaria

Tangenti alla motorizzazione, scattano altri due arresti

Sono stati portati in carcere Giacomo Lauricella, funzionario degli uffici che dipendono dalla Regione siciliana, e Michele Cardinale, titolare di un'autoscuola

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Si allarga l’inchiesta della polizia stradale sulla Motorizzazione civile di Palermo: dopo Angelo Pizzuto e Ignazio Pepati, finiti ai domiciliari in settembre, oggi sono stati portati in carcere Giacomo Lauricella, funzionario degli uffici che dipendono dalla Regione siciliana, e Michele Cardinale, titolare di un’autoscuola di via Leonardo da Vinci, gia’ indagato a piede libero nella prima tranche. Gli indagati di questo nuovo troncone sono in tutto undici: per altri sei è stata disposta la presentazione alla polizia giudiziaria e per tre il divieto di dimora a Palermo, su decisione del Gip Elisabetta Stampacchia.

Il fascicolo è collegato a quello sull’arresto di Pizzuto, ex direttore della Motorizzazione, e su Pepati, amministratore della società in house Gestione Aci Palermo: i due erano stati colti in quasi-flagranza, dopo avere intascato e diviso quella che secondo gli investigatori era una mazzetta di complessivi 8000 euro (5500 dei quali a Pizzuto, il resto a Pepati). Le ipotesi sono di corruzione, truffa e falso per avere consentito, fra l’altro, la sostituzione dei candidati al conseguimento della patente con altri piu’ preparati. Esami per interposta persona dietro corresponsione di tangenti.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 39/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N. 39/2026
Pagina 1 di 31
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
Novità · GratisGrandangolo
ora è un'appLe notizie in tasca, gli avvisi sui fatti importanti e il settimanale da sfogliare.L'app di GrandangoloGrandangolo · oraUltim'ora: la notizia arriva prima a teINSTALLA L'APPiPhone e Android · senza passare dagli store Storie di piccola mafia, il podcast di Grandangolo su Spotify

Ultime Notizie

Alessandria della Rocca

Minacciano e aggrediscono giovane arbitro per i troppi minuti di recupero, 3 denunce 
Giudiziaria

Tangenti alla motorizzazione, scattano altri due arresti
Apertura

Ordigno fatto esplodere davanti casa di un pensionato, indagini 
Politica

Porti, Tardino alla presidenza del Comitato ESPO per le regioni ultraperiferiche e le isole
Top News Italpress

Attacchi hacker e allarmi bomba, Meloni incontrerà i leader dell’opposizione
banner italpress istituzionale banner italpress tv