Tangenti alla motorizzazione, scattano altri due arresti

Si allarga l’inchiesta della polizia stradale sulla Motorizzazione civile di Palermo: dopo Angelo Pizzuto e Ignazio Pepati, finiti ai domiciliari in settembre, oggi sono stati portati in carcere Giacomo Lauricella, funzionario degli uffici che dipendono dalla Regione siciliana, e Michele Cardinale, titolare di un’autoscuola di via Leonardo da Vinci, gia’ indagato a piede libero nella prima tranche. Gli indagati di questo nuovo troncone sono in tutto undici: per altri sei è stata disposta la presentazione alla polizia giudiziaria e per tre il divieto di dimora a Palermo, su decisione del Gip Elisabetta Stampacchia.

Il fascicolo è collegato a quello sull’arresto di Pizzuto, ex direttore della Motorizzazione, e su Pepati, amministratore della società in house Gestione Aci Palermo: i due erano stati colti in quasi-flagranza, dopo avere intascato e diviso quella che secondo gli investigatori era una mazzetta di complessivi 8000 euro (5500 dei quali a Pizzuto, il resto a Pepati). Le ipotesi sono di corruzione, truffa e falso per avere consentito, fra l’altro, la sostituzione dei candidati al conseguimento della patente con altri piu’ preparati. Esami per interposta persona dietro corresponsione di tangenti.