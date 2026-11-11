Cultura

La stagione al Teatro sociale di Canicattì si apre con “Il giuoco delle parti” di Luigi Pirandello per la regia di Giampaolo Romania

Venerdì 13  Novembre alle ore 21,00 si apre la Stagione Teatrale Nazionale 2026/2027 “Turi Ferro”

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Al Teatro Sociale di Canicatti  Venerdì 13  Novembre alle ore 21,00 si apre la Stagione Teatrale Nazionale 2026/2027 “Turi Ferro” organizzata dal Teatro Stabile Nisseno e da Progetto Teatrando con la direzione artistica di Giuseppe Speciale. L’apertura è stata affidata al grande attore nazionale Pippo Pattavina che per l’occasione porterà in scena “Il giuoco delle parti” di Luigi Pirandello per la regia di Giampaolo Romania.  Fanno parte del cast: Emanuela Muni – Riccardo Maria Tarci – Giuseppe Ferlito – Aldo Toscano -Santo Santonocito – Elisa Franco – Giuseppe Parisi – Giovanni Maugeri.

Note di regia dello spettacolo :

Mettere in scena “Il giuoco delle parti” di Luigi Pirandello significa inoltrarsi in una vera e propria geometria delle passioni. Al centro della vicenda c’è Leone Gala, un uomo che ha scelto di difendersi dal «male che la vita fa a tutti» prosciugandosi da ogni sentimento e trasformando l’intelletto in un meccanismo di puro svuotamento e astrazione. Per lui, vivere significa osservare la vita da fuori, riducendo l’esistenza a un pernio immobile attorno a cui far girare, come gusci vuoti d’uovo, le forme e le convenzioni sociali.
Attorno a lui si muove Silia, travolta da un’angoscia esasperata e imprigionata nello «specchio che sono gli occhi degli altri». Nel tentativo disperato di spezzare l’incubo di quella presenza razionale e paralizzante, Silia costruisce una trappola mortale sfruttando l’equivoco di un’offesa subita. Ma l’apparente arrendevolezza di Leone nasconde la trappola opposta: accettando di assumere la sua “parte” formale di marito offeso,
Leone ribalta il gioco e costringe l’amante di lei, Guido Venanzi, a subirne fino in fondo le conseguenze reali. In questa dolorosa architettura mentale, lo spazio non è una semplice ambientazione domestica, ma una struttura viva, dinamica e frammentata. Il disegno dello spazio scenico si traduce nella costante dialettica pirandelliana tra il “pieno” dei sentimenti e il “vuoto” della ragione: un sistema di equilibri e contrappesi visivi in cui la materia stessa della casa sembra scomporsi e ricomporsi, assecondando la disgregazione interiore dei personaggi.
L’ambiente quotidiano cessa così di essere un luogo rassicurante per farsi rappresentazione di una mente che analizza, isola e decontestualizza i drammi umani. Ciò che ne risulta è un meccanismo ineluttabile in cui i personaggi diventano pedine di una scacchiera invisibile, incastrati in un duello mortale dove l’astrazione della ragione si consuma tragicamente sulla carne della realtà.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 39/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N. 39/2026
Pagina 1 di 31
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
Novità · GratisGrandangolo
ora è un'appLe notizie in tasca, gli avvisi sui fatti importanti e il settimanale da sfogliare.L'app di GrandangoloGrandangolo · oraUltim'ora: la notizia arriva prima a teINSTALLA L'APPiPhone e Android · senza passare dagli store Storie di piccola mafia, il podcast di Grandangolo su Spotify

Ultime Notizie

Apertura

Favara, evade dai domiciliari e si apposta sotto casa dell’ex moglie: arrestato 74enne 
Agrigento

L’inchiesta sugli autisti della Tua, no al risarcimento richiesto dall’azienda
Agrigento

Audio virale su allarme bomba, nessun ordigno trovato negli istituti dell’Agrigentino
Cultura

La stagione al Teatro sociale di Canicattì si apre con “Il giuoco delle parti” di Luigi Pirandello per la regia di Giampaolo Romania
Favara

Rischio idrogeologico e sismico, la commissione d’inchiesta a Favara e alla Scala dei Turchi
banner italpress istituzionale banner italpress tv