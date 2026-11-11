La stagione al Teatro sociale di Canicattì si apre con “Il giuoco delle parti” di Luigi Pirandello per la regia di Giampaolo Romania

Al Teatro Sociale di Canicatti Venerdì 13 Novembre alle ore 21,00 si apre la Stagione Teatrale Nazionale 2026/2027 “Turi Ferro” organizzata dal Teatro Stabile Nisseno e da Progetto Teatrando con la direzione artistica di Giuseppe Speciale. L’apertura è stata affidata al grande attore nazionale Pippo Pattavina che per l’occasione porterà in scena “Il giuoco delle parti” di Luigi Pirandello per la regia di Giampaolo Romania. Fanno parte del cast: Emanuela Muni – Riccardo Maria Tarci – Giuseppe Ferlito – Aldo Toscano -Santo Santonocito – Elisa Franco – Giuseppe Parisi – Giovanni Maugeri.

Note di regia dello spettacolo :

Mettere in scena “Il giuoco delle parti” di Luigi Pirandello significa inoltrarsi in una vera e propria geometria delle passioni. Al centro della vicenda c’è Leone Gala, un uomo che ha scelto di difendersi dal «male che la vita fa a tutti» prosciugandosi da ogni sentimento e trasformando l’intelletto in un meccanismo di puro svuotamento e astrazione. Per lui, vivere significa osservare la vita da fuori, riducendo l’esistenza a un pernio immobile attorno a cui far girare, come gusci vuoti d’uovo, le forme e le convenzioni sociali.

Attorno a lui si muove Silia, travolta da un’angoscia esasperata e imprigionata nello «specchio che sono gli occhi degli altri». Nel tentativo disperato di spezzare l’incubo di quella presenza razionale e paralizzante, Silia costruisce una trappola mortale sfruttando l’equivoco di un’offesa subita. Ma l’apparente arrendevolezza di Leone nasconde la trappola opposta: accettando di assumere la sua “parte” formale di marito offeso,

Leone ribalta il gioco e costringe l’amante di lei, Guido Venanzi, a subirne fino in fondo le conseguenze reali. In questa dolorosa architettura mentale, lo spazio non è una semplice ambientazione domestica, ma una struttura viva, dinamica e frammentata. Il disegno dello spazio scenico si traduce nella costante dialettica pirandelliana tra il “pieno” dei sentimenti e il “vuoto” della ragione: un sistema di equilibri e contrappesi visivi in cui la materia stessa della casa sembra scomporsi e ricomporsi, assecondando la disgregazione interiore dei personaggi.

L’ambiente quotidiano cessa così di essere un luogo rassicurante per farsi rappresentazione di una mente che analizza, isola e decontestualizza i drammi umani. Ciò che ne risulta è un meccanismo ineluttabile in cui i personaggi diventano pedine di una scacchiera invisibile, incastrati in un duello mortale dove l’astrazione della ragione si consuma tragicamente sulla carne della realtà.