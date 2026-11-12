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Droga e cellulari in carcere, maxi operazione dei carabinieri: 36 arresti

Maxi operazione dei carabinieri: arrestate 36 persone

Pubblicato 60 minuti fa
Da Redazione



Dalle prime luci dell’alba, i carabinieri del comando provinciale di Messina e la polizia penitenziaria del nucleo investigativo centrale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria stanno eseguendo un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Messina, su richiesta della DDA, nei confronti di 36 persone.

Vengono contestati, a vario titolo, plurime ipotesi di reato, tra cui associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e associazione per delinquere finalizzata all’accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti, aggravati dal metodo mafioso e dalla partecipazione di più di 10 associati. E ancora: traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope aggravato dalla commissione all’interno di un carcere, intralcio alla giustizia, corruzione per un patto contrario ai doveri d’ufficio, omissione di atti d’ufficio e violenza e minaccia pubblico ufficiale. I dettagli dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che avrà luogo alle 10:30 al comando interregionale carabinieri di Messina.

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