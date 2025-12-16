Agrigento

Nasce il Google Developer Group Agrigento

Nel cuore della Sicilia prende vita il Google Developer Group Agrigento, una nuova community dedicata a sviluppatori, appassionati di tecnologia e innovatori del territorio.

L’obiettivo è creare uno spazio di confronto, crescita e collaborazione, in cui professionisti, società e studenti possano condividere competenze e scoprire le più recenti tecnologie Google, contribuendo così a rafforzare l’ecosistema digitale locale.

Il primo evento ufficiale si terrà il 18 dicembre 2025, alle ore 10:00, presso il Polo Culturale San Pietro di Agrigento, e vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e professionisti del settore tecnologico e culturale.

“La presenza del GDG ad Agrigento – sottolinea il Commissario straordinario della Camera di commercio Giuseppe Termine – rappresenta un segnale importante: significa portare innovazione, competenze digitali e visione tecnologica in un territorio che guarda con sempre maggiore attenzione alle opportunità offerte dalla trasformazione digitale. 

La Camera di Commercio  – aggiunge il Commissario Termine – crede fortemente nel valore dell’innovazione come leva strategica per la crescita economica e sociale, soprattutto per le piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per chi sceglie di investire sul futuro del nostro territorio. Il dialogo tra mondo tecnologico, imprenditoriale e formativo è oggi più che mai essenziale”.

