Catania

Controlli dei Carabinieri e Ispettorato del lavoro per il contrasto all’indebita percezione del reddito di inclusione

i militari dell'Arma hanno deferito una giovane all’Autorità giudiziaria.

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Sono severi i controlli sul fenomeno dell’impiego di manodopera senza regolare contratto di assunzione, dei carabinieri del Nil (Nucleo ispettorato del lavoro)  svolti unitamente ai Carabinieri della stazione di Paternò che hanno consentito di denunciare una lavoratrice.

Al riguardo, in seguito all’accesso ispettivo effettuato presso un negozio di abbigliamento di Paternò, è emerso come una dipendente, una 19enne del posto, abbia omesso di comunicare la variazione di reddito all’Inps.

Uno dei componenti del suo nucleo familiare, infatti, ha ricevuto l’assegno di inclusione, nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2025, nonostante la ragazza fosse regolarmente impiegata presso l’attività commerciale. Il convivente, quindi, ha indebitamente percepito un importo pari a 2.307, un danno economico che sottrae risorse pubbliche a chi si trova realmente in condizioni di fragilità.

Sulla base degli indizi raccolti i Carabinieri hanno perciò deferito la giovane all’Autorità giudiziaria.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Palermo

Sorpreso con dosi di droga in casa: arrestato 18 enne
di Gioacchino Schicchi

Non concesso l’uso di una piazza: chiesto risarcimento da 1 milione e 300 mila euro al Comune
Catania

Controlli dei Carabinieri e Ispettorato del lavoro per il contrasto all’indebita percezione del reddito di inclusione
Agrigento

“La Valle racconta il Mito”, studenti dell’Empedocle alla scoperta della Lucchesiana
Catania

Sorpreso a rompere finestrino di auto in sosta, 52enne arrestato per tentato furto
Cultura

“Viaggiare su un filo d’olio”, evento conclusivo il prossimo 19 dicembre
banner italpress istituzionale banner italpress tv