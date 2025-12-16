Sorpreso a rompere finestrino di auto in sosta, 52enne arrestato per tentato furto

La Polizia di Stato ha arrestato un 52enne catanese per tentato furto aggravato, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’uomo era già conosciuto alle forze di polizia per i suoi precedenti in materia di spaccio di stupefacenti e reati contro il patrimonio.

Nel corso dei servizi notturni di pattugliamento del territorio, gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania, transitando per via Dusmet, hanno notato un uomo, accovacciato in maniera sospetta, accanto ad un’auto in sosta.

Avendo fondato motivo di ritenere che l’uomo stesse tentando di rubare il veicolo, gli agenti gli si sono avvicinati con circospezione, cogliendolo in flagranza di reato.

Infatti, l’uomo aveva appena mandato in frantumi il finestrino dell’auto, utilizzando un cacciavite e un frangivetro che ancora teneva in mano.

Sottoposto a perquisizione, il 52enne è stato trovato in possesso di un dispositivo elettrico solitamente utilizzato dai ladri più esperti per bypassare le centraline delle autovetture, sbloccare le portiere e avviare il motore, rendendo il furto più rapido.

La proprietaria del veicolo, immediatamente contattata, si è recata sul posto al fine di formalizzare la querela per il tentativo di furto subito.

Il 46enne è stato accompagnato presso gli uffici di polizia per gli accertamenti di rito e, informato il Pubblico Ministero, quest’ultimo ha disposto di collocare l’uomo agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida dinanzi al GIP.