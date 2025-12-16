“Viaggiare su un filo d’olio”, evento conclusivo il prossimo 19 dicembre

Si avvia a conclusione l’edizione 2025 del progetto “Viaggiare su un filo d’olio”, promosso dalla Casa Circondariale “Pasquale Di Lorenzo”, dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi e dal Frantoio Val Paradiso.

Dopo la giornata del 6 novembre, dedicata alla formazione sulla sicurezza in agricoltura, alla raccolta tra gli ulivi secolari del Parco e alla molitura, l’ultimo appuntamento si terrà venerdì 19 dicembre 2025 alle 11 nella suggestiva cornice di Casa Diodoros, all’interno della Valle dei Templi per una conferenza stampa che farà il punto sull’iniziativa che unisce l’aspetto sociale a quello di valorizzazione delle risorse agroalimentari del territorio.

Interverranno il direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi Roberto Sciarratta, il direttore della Casa circondariale Pasquale Di Lorenzo Anna Puci, gli imprenditori Massimo e Desiderio Carlino della società “Val Paradiso”, il capo area trattamentale della Casa circondariale Pasquale Di Lorenzo, Giuseppe Di Miceli e l’agronomo della struttura detentiva Giovanni Alati.

La giornata si concluderà alle ore 12.00 con la degustazione del pane appena sfornato insieme all’olio “La Rupe”, simbolo del percorso di formazione e responsabilità intrapreso dai detenuti partecipanti.