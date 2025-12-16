Fugge in auto con la droga e si schianta contro un cancello, arrestato

Con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri hanno arrestato a San Giovanni La Punta, nel Catanese, un 21enne. Mentre percorrevano via Fisichelli i militari hanno notato il giovane, già noto per i suoi precedenti legati allo spaccio, alla guida di un’utilitaria e hanno deciso di sottoporlo a un controllo, invitandolo ad accostare il veicolo. Non appena uno dei carabinieri si è accostato a piedi all’auto, il giovane è ripartito improvvisamente a gran velocità in direzione di Trecastagni.

Il 21enne, proseguendo per alcuni chilometri la sua fuga e percorrendo diverse strade in pieno centro abitato, arrivato ad alta velocità in via Caboto ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro il cancello di un parco commerciale. Uscito incolume dal veicolo, è stato identificato e perquisito dai carabinieri che hanno trovato, all’interno dell’auto, un astuccio con 79 dosi di marijuana per un peso complessivo di 98 grammi. La droga è stata sequestrata, mentre per il 21enne sono scattate le manette. L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria che ha disposto gli arresti domiciliari.