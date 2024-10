Nel giardino dell’Ospedale di Agrigento piantato “un albero per la salute”

Nel giardino dell’Ospedale di Agrigento questa mattina sono stati messi a dimora alcuni giovani alberi ciascuno dei quali potrà essere geolocalizzato attraverso uno speciale cartellino che permetterà anche di seguirne la crescita ed il risparmio di anidride carbonica prodotto nel tempo. L’iniziativa nazionale “Un albero per la salute”, organizzata in trenta città italiane dall’Arma dei Carabinieri-Raggruppamento Biodiversità e dal FADOI, la Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti, ha come obiettivo quello di promuovere il legame fra salute dell’ecosistema e delle persone. Alla piantumazione hanno partecipato gli studenti del Liceo Classico Empedocle e del Liceo delle Scienze Umane Politi di Agrigento. Dopo la piantumazione, in aula conferenze, si sono svolti due seminari “Tutela dell’uomo attraverso la tutela della terra” con il tenente colonnello Vincenzo Castronovo comandante del reparto Tutela Ambiente dei Carabinieri di Agrigento e “Il volontariato ambientale” con il cavaliere Mimmo Bruno.