Non pagano la tassa di stazionamento, multati 10 autisti di bus turistici 

Stretta sui controlli dei bus in arrivo ad Agrigento che “scaricano” i turisti e parcheggiano nelle zone più disparate senza pagare la tassa di stazionamento. La polizia locale ha eseguito diversi accertamenti nei giorni tra Pasqua ed il 25 aprile multando dieci autisti di altrettanti autobus.

Per tutti è scattata una sanzione di 100 euro ciascuno. È facile trovare in giro per la città, soprattutto nell’area a ridosso la Valle dei Templi, la clinica Sant’Anna o nei pressi del distributore di via Petrarca, i bus che stazionano senza però aver pagato la tassa.