Agrigento

Nuovi interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali della zona ovest

Firmato contratto d'appalto con l'impresa ISOR COSTRUZIONI SRL di Favara

Pubblicato 12 minuti fa
Da Redazione

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento effettuerà a breve nuovi interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali della zona ovest. E stato infatti firmato il contratto d’appalto con l’impresa ISOR COSTRUZIONI SRL di Favara, aggiudicataria della gara per l’accordo quadro annuale per la manutenzione straordinaria delle strade di quel comparto. Si tratta di un appalto finanziato interamente con fondi di bilancio dell’Ente per un importo contrattuale complessivo di 2.807.000,00 euro più Iva, compresi 84.210,00 euro per oneri di sicurezza. I lavori dovranno essere eseguiti entro un anno dalla data del verbale di consegna degli stessi.

“Stiamo procedendo con celerità ad ultimare le varie procedure per consentire la realizzazione di questi ed altri lavori di manutenzione” afferma il Presidente Giuseppe Pendolino “e siamo riusciti, grazie all’assestamento di bilancio, a finanziare ulteriori interventi su una rete viaria complessa. L’importo di questo appalto si aggiunge ai fondi già impegnati o appaltati ed ottenuti con l’accesso a varie linee di finanziamento regionali e nazionali”.

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