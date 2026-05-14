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Scoperto lavoratore in nero in una casa di riposo, maxi multa e denuncia per la titolare 

I militari dell’Arma hanno ispezionato la struttura, tra Cammarata e San Giovanni Gemini, riscontrando irregolarità

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Omessa sorveglianza sanitaria dei dipendenti, omissione nella consegna dei dispositivi di protezione e mancata formazione. Sono queste le irregolarità contestate alla titolare di una casa di riposo per anziani a margine di una ispezione dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro.

I militari dell’Arma hanno ispezionato la struttura, tra Cammarata e San Giovanni Gemini, riscontrando criticità anche di natura amministrativa. L’amministratrice è stata denunciata a piede libero e nei suoi confronti è scattata anche una sanzione di 10 mila euro. Questo anche perché durante il controllo è emerso che uno dei dipendenti era completamente “in nero”. 

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