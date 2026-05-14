Ribera

Comunicazione aumentativa alternativa, a Ribera scuole e presidi sanitari sempre più inclusivi

Il percorso formativo ha coinvolto le alunne delle classi 3B SAS e 3 LES

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Sono stati consegnati, presso la sede dell’IPIA di Ribera, i materiali realizzati in Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) destinati alle scuole e ai presidi sanitari del territorio. L’iniziativa rientra nel progetto POC “Percorsi di orientamento – Bussole Vitali CAA”, promosso dall’Istituto Superiore “Francesco Crispi”, parte del più ampio percorso “AbbracCiAA la cultura… in pratica”, finanziato all’IISS “Don Michele Arena” di Sciacca dall’Assessorato Regionale all’Istruzione.

L’obiettivo del progetto è favorire l’accessibilità comunicativa nei diversi contesti di vita, con particolare attenzione al mondo scolastico e ai servizi sanitari. Tra i materiali consegnati figurano nuove tabelle di comunicazione per il Consultorio familiare e per la Neuropsichiatria infantile, strumenti fondamentali per facilitare l’interazione con utenti che presentano bisogni comunicativi complessi. In particolare, le tabelle del Consultorio riguardano le procedure delle ecografie e la descrizione dei servizi.

Il percorso formativo ha coinvolto le alunne delle classi 3B SAS e 3 LES, coordinate dalla tutor prof.ssa Maria Grazia Ragusa. Attraverso l’utilizzo del software professionale Widgit Online, le studentesse hanno sviluppato competenze specifiche nella progettazione di strumenti CAA, producendo materiali destinati sia ai presidi sanitari sia al settore dell’estetica. In collaborazione con gli operatori del centro Estetica 2.0, sono state infatti realizzate tabelle dedicate ai servizi di manicure estetico e curativo, con l’obiettivo di rendere più inclusivi anche i contesti commerciali e di benessere. L’iniziativa si inserisce nel lavoro portato avanti dalla Rete di Scuole per Comunicare, che promuove la diffusione della CAA come strumento di inclusione e partecipazione. La consegna dei materiali rappresenta un ulteriore passo verso una comunità più attenta, accessibile e capace di rispondere ai bisogni comunicativi di tutti.

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