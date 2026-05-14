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Ad Agrigento Fratelli d’Italia incontra le imprese del settore agricolo

L’appuntamento si terrà sabato 16 maggio alle ore 9:30 presso il Palazzo del Teatro di Agrigento e vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali regionali e nazionali del partito.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Fratelli d’Italia promuove ad Agrigento l’iniziativa “Agricoltura è Territorio”, un momento di confronto dedicato agli operatori del settore agricolo, alle imprese e alle comunità produttive del territorio. L’appuntamento si terrà sabato 16 maggio alle ore 9:30 presso il Palazzo del Teatro di Agrigento e vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali regionali e nazionali del partito.

Ad aprire i lavori sarà Adriano Barba, presidente provinciale di Fratelli d’Italia. Introduce e modera l’on. Giuseppe Marinello, responsabile regionale del Dipartimento Agricoltura e Pesca.Interverranno, tra gli altri, il commissario regionale del partito on. Luca Sbardella, i deputati Lillo Pisano e Marco Cerreto, i senatori Raoul Russo, Luca De Carlo e Lucio Malan, e l’assessore regionale, Giusi Savarino.

Nel corso dell’incontro saranno affrontati temi centrali per il futuro dell’agricoltura siciliana: risorse idriche, infrastrutture, tutela delle produzioni locali, sostegno alle imprese e valorizzazione del territorio.Fratelli d’Italia conferma così il proprio impegno al fianco del mondo agricolo, settore strategico per l’economia e l’identità della Sicilia. 

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