Segnalano tramite app spaccio di droga in appartamento, arrestate due donne 

Nel corso di un’attività della Polizia di Stato, finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti del Commissariato di P.S. di Caltagirone hanno tratto in arresto due donne, ritenute indiziate del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso tra loro, ferma restando la presunzione d’innocenza delle indagate valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’operazione è scaturita da una mirata attività info-investigativa che ha consentito di focalizzare l’attenzione su un’abitazione, segnalata anche tramite l’applicazione “YouPol” della Polizia di Stato, quale presunto luogo di spaccio di sostanze stupefacenti.

Pertanto, gli agenti hanno predisposto un servizio di osservazione e appostamento nei pressi dell’immobile. Durante il servizio, diversi soggetti noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici in materia di stupefacenti sono stati notati entrare e uscire dall’abitazione dopo brevissimi periodi di permanenza, circostanza ritenuta indicativa di una possibile attività di cessione di droga.

Alla luce di quanto osservato, i poliziotti hanno deciso di intervenire, procedendo a una perquisizione domiciliare. Al momento dell’ingresso degli agenti nell’appartamento, una delle due donne ha tentato di disfarsi di parte della sostanza stupefacente gettandola dal balcone, mentre l’altra donna ha cercato di danneggiare un bilancino di precisione, presente sul piano cucina. Nel corso dell’attività di Polizia, sono stati rinvenuti e sequestrati 7,8 grammi di cocaina, 13,8 grammi di hashish, 10 grammi di marijuana, un bilancino di precisione perfettamente funzionante, materiale ritenuto utile al confezionamento e alcune somme di denaro ritenuta provento dell’attività di spaccio. Le due donne sono state tratte in arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Caltagirone, sottoposte agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida.

Il G.I.P. del Tribunale di Caltagirone, su richiesta della Procura, che ha coordinato le indagini, ha successivamente convalidato l’arresto e disposto nei confronti delle indagate la misura cautelare dell’obbligo di firma presso la Polizia Giudiziaria. L’attività svolta conferma il costante impegno della Polizia di Stato nel contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto nei contesti urbani maggiormente esposti al fenomeno, anche grazie alle segnalazioni dei cittadini attraverso l’applicazione “YouPol”, realizzata dalla Polizia di Stato per inviare segnalazioni, anche in forma anonima, con la possibilità di allegare video, audio, immagini e testo.