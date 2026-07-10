Agrigento

Operaio morto in cantiere, sabato i funerali; la moglie: “hai lasciato un vuoto grande”

I funerali si svolgeranno sabato 11 luglio

Pubblicato 1 minuto fa
Da Redazione

”Angelo mio Ginu uomo che stramava la sua famiglia e hai perso la vita proprio per guadagnare il pane per la famiglia ,un sorriso per tutti avevi ,non doveva andare così lasciandoci un vuoto grande dacci la forza di resistere CICCIOBELLO MIO. Non ti scorderemo mai sarai sempre con noi ovunque AMORE MIO”. Questo il messaggio straziante della moglie di Gerlando (Gino) Brucceri morto, a causa di un malore, nel cantiere del viadotto Morandi. La salma dell’uomo, dopo l’autopsia, è stata restituita alla famiglia e sabato 11 alle ore 15:30 si svolgeranno i funerali presso la Chiesa Madonna della Provvidenza (campo sportivo) ad Agrigento. L’area del cantiere, su disposizione della Procura di Agrigento, risulta essere sottoposta a sequestro.

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