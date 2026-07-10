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Incidente con il monopattino a Licata, feriti due minorenni: 13enne trasferito in elisoccorso

Il ragazzino è stato portato all’ospedale San Giacomo d’Altopasso per poi essere trasferito con un elisoccorso al Civico di Palermo

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Due ragazzini sono rimasti feriti in un incidente, sembrerebbe autonomo, a Licata. I minorenni erano a bordo di un monopattino quando, per cause ancora in corso di accertamento, sono caduti rovinosamente sul selciato. Uno di loro, un tredicenne, ha sbattuto la testa. Il ragazzino è stato portato all’ospedale San Giacomo d’Altopasso per poi essere trasferito con un elisoccorso al Civico di Palermo. Il minore ha riportato un trauma cranico ma non sarebbero in pericolo di vita. Lievemente ferito, invece, l’amichetto che è stato già dimesso. 

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