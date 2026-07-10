Allarme alla zona industriale per un sospetto pacco bomba al centro smistamento Sda

Allarme alla zona industriale di Agrigento per un sospetto pacco bomba. A lanciare l’allarme sono stati i responsabili della struttura insospettiti dal mittente poiché già in altri casi, e in diverse zone d’Italia, si sono verificati episodi simili. Sul posto ci sono i carabinieri e i vigili del fuoco. In arrivo anche gli artificieri. L’area è stata interdetta e delimitata.



