Giustizia più vicina ai cittadini: apre a Raffadali l’Ufficio di Prossimità

Un nuovo Ufficio di Prossimità (UdP) a disposizione della comunità per rendere la giustizia più accessibile, semplice e vicina ai cittadini. Si è tenuta oggi la cerimonia di inaugurazione dell’Ufficio di Prossimità del Comune di Raffadali, uno dei trentuno presidi previsti dal progetto regionale che punta a rafforzare l’accesso ai servizi giudiziari su tutto il territorio siciliano.

Il nuovo UdP consentirà ai cittadini di ricevere informazioni, orientamento e assistenza nella predisposizione e trasmissione delle pratiche di volontaria giurisdizione, offrendo un punto di riferimento qualificato senza la necessità di recarsi presso il Tribunale competente.

Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti il Sindaco di Raffadali, dr.ssa Ida Cuffaro, gli assessori comunali Giuseppe Gattarello,Laura Librici, Felice Cuffaro, Giovanna Mangione e Nicola Marro, l’Esperto territoriale degli Uffici di Prossimità, avv. Luigi Fazio e i componenti dell’Ufficio di Prossimità dott.ssa Francesca Gentile, dott.ssa Giovanna Gulisano e avv. Antonello Milia.

L’Ufficio di Prossimità del Comune di Raffadali rappresenta un importante presidio di accesso ai servizi della giustizia per il territorio del circondario del Tribunale di Agrigento e consentirà ai cittadini di svolgere numerose pratiche di volontaria giurisdizione senza dover intraprendere lunghi tragitti. L’iniziativa prevede l’attivazione, infatti, di trentuno Uffici di Prossimità distribuiti nei distretti di Corte d’Appello della Sicilia con l’obiettivo di avvicinare concretamente la giustizia ai cittadini.

Il progetto “Uffici di Prossimità – La giustizia più vicina ai cittadini” è promosso dal Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Siciliana, realizzato dal Ministero della Giustizia e coordinato con il supporto di Formez PA, nell’ambito del programma finanziato dal POC al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.