Operazione “Rail Safe Day”della Polizia ferroviaria: controlli anche ad Agrigento

Poco più di 700 persone controllate, 53 siti ferroviari ispezionati di cui 45 stazioni, 82 operatori della Polizia Ferroviaria impiegati, questi sono i risultati dei controlli straordinari operati nell’isola, in ordine alla VI Operazione “Rail Safe Day”, svoltasi a livello nazionale, su disposizione del Servizio Polizia Ferroviaria, in data 5 giugno al fine di contrastare i comportamenti scorretti che pregiudicano la sicurezza della circolazione e degli utenti e l’indebita presenza di soggetti, in ambito ferroviario.

Al vaglio degli agenti, il rispetto da parte degli utenti delle regole vigenti negli impianti ferroviari, ai sensi del regolamento di polizia ferroviaria, come il fermarsi ai passaggi a livello con le sbarre chiuse, il rispetto della linea gialla, l’utilizzo dei sottopassaggi e tutti quei comportamenti anomali che, possono causare incidenti.

Le operazioni, che sono state coordinate a livello regionale, dalla Sala Operativa della Polizia Ferroviaria, non hanno evidenziato irregolarità da parte degli utenti.