Fibra ottica, intervento di manutenzione sul cavo sottomarino tra Lampedusa e Linosa

Prenderà il via domani un intervento urgente di manutenzione sul cavo sottomarino in fibra ottica che collega Lampedusa e Linosa. I lavori, che dureranno fino a martedì 17 giugno, si rendono necessari per il deterioramento del cavo e verranno effettuati da una nave specializzata, con il supporto di 30 tecnici esperti di FiberCop, gestore dell’infrastruttura digitale più estesa e capillare del Paese, e delle ditte esterne. Nonostante i cavi sottomarini siano segnalati e posati lungo percorsi protetti e prestabiliti, infatti, oltre a una naturale usura, subiscono frequenti danni dovuti a comportamenti non conformi, come la pesca a strascico o l’ancoraggio in aree vietate.

L’intervento, preceduto da lavori propedeutici da parte di FiberCop, portati avanti in queste settimane, garantirà il ripristino della piena funzionalità del cavo sottomarino. Per limitare l’impatto sulla popolazione di Lampedusa e Linosa, FiberCop ha predisposto collegamenti alternativi via ponte radio, grazie ai quali resteranno attive alcune linee Adsl sulla rete fissa e, per gli operatori abilitati, i collegamenti mobili via ponte radio. Tuttavia, potrebbero verificarsi temporanee riduzioni delle prestazioni o assenza dei servizi telefonici e di connessione internet. Le autorità competenti sono state regolarmente informate.