“H-Open day emicrania”, servizi diagnostici e visite gratuite offerte dall’ASP di Agrigento

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, in occasione della terza edizione dell’H-Open day dedicato all’emicrania, offrirà alcuni servizi clinico-diagnostici e informativi gratuiti alla popolazione che includono visite neurologiche, consulenze con gli esperti e test di valutazione per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle cefalee. Mercoledì 18 giugno, presso il reparto di neurologia dell’ospedale di Agrigento (quarto piano scala D), diretto dalla dottoressa Rosa Avarello, dalle ore 9.00 alle 12.00, sarà possibile accedere gratuitamente ai servizi. Per informazioni o prenotazioni è possibile contattare il numero telefonico 0922442406.

L’emicrania è una patologia cronica che colpisce circa il dodici per cento degli adulti in tutto il mondo, con una prevalenza tre volte maggiore nelle donne. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, rappresenta la terza malattia più frequente al mondo e la seconda più disabilitante, comportando dunque un altissimo costo umano, sociale ed economico. Le azioni previste in occasione dell’H-Open day sull’emicrania sono possibili grazie alla fattiva collaborazione tra l’ASP di Agrigento e l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (ONDA) in funzione della quale il presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” ha ottenuto il conferimento di tre bollini rosa ossia il massimo riconoscimento attribuito agli ospedali che, su scala nazionale, si distinguono per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali malattie delle donne. L’iscrizione del nosocomio agrigentino nel network degli “ospedali rosa”, oltre a permettere l’organizzazione di specifiche azioni per la promozione e la tutela della salute, certifica la particolare attenzione ospedaliera verso un “approccio di genere” orientato alla specificità delle patologie femminili e all’assistenza alle utenti.

L’iniziativa del 18 giugno nasce anche dall’attivazione di un ambulatorio dedicato al trattamento delle cefalee presso l’Unità operativa di Neurologia dell’ospedale di Agrigento, attività specifica condotta con impegno e professionalità dallo staff del reparto.