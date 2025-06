“Lapazza” pericolosa in viale Cannatello, la denuncia dei cittadini

Una buca pericolosa e un’ampia porzione di manto stradale dissestato, stanno trasformando il Viale Cannatello, al Villaggio Mosè, in una vera e propria trappola pericolosa. La strada, arteria fondamentale del traffico cittadino e provinciale, è percorsa ogni giorno da migliaia di automobilisti, motociclisti e turisti diretti verso la frazione balneare di San Leone.

“Il problema persiste da almeno quattro mesi e il manto stradale, anziché essere riparato a dovere, è stato “messo in sicurezza” con una recinzione improvvisata, ormai in condizioni disastrose”. Questa la denuncia di un cittadino che mostra alcune foto della “lapazza”. “Non vi sono cartelli di pericolo né illuminazione notturna, e i tondini di ferro non segnalati rappresentano un serio pericolo soprattutto per chi viaggia su due ruote. Chiediamo un intervento immediato, la rimozione dei ferri scoperti, il ripristino del manto stradale con soluzioni definitive e durature e una segnaletica adeguata fino alla conclusione totale dei lavori”.