Operazione soccorso dei Vigili del fuoco alla Valle dei Templi di Agrigento

Il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi e il Giardino della Kolymbethra si sono trasformati questa mattina in un grande scenario operativo per un’esercitazione di soccorso condotta dai Vigili del Fuoco del comando provinciale di Agrigento.

Nel dettaglio i vigili del fuoco hanno simulato un intervento di ricerca e salvataggio di persone in difficoltà all’interno del parco archeologico. Uno dei due figuranti è stato localizzato in un’area impervia e scoscesa all’interno del giardino della Kolymbethra ed è stato tratto in salvo con manovre attraverso funi, carrucole, rinvi e imbrachi. Contestualmente è stata testata anche una specifica tecnica di autosoccorso simulando l’infortunio di un soccorritore.

“L’obiettivo di queste attività è rendere questi luoghi sempre più fruibili, testando tecniche avanzate di soccorso con droni, unità cinofile, elicotteri e squadre specializzate in interventi in aree impervie“, ha dichiarato il comandante dei Vigili del fuoco, Calogero Barbera. “Un evento che unisce tutela del patrimonio, innovazione e cultura della sicurezza perché la Valle dei Templi è un luogo straordinario è anche un luogo protetto”, ha detto.

In prossimità del tempio della Concordia, lungo il versante sud della collina, è stato simulato il salvataggio tramite elicottero con tecniche di discesa e risalita con verricello, di una persona avvistato in fondo ad una scarpata.

All’esercitazione hanno partecipato anche la croce rossa italiana sezione di Agrigento.