Ordine degli Ingegneri, al via il concorso “Visioni letterarie e infrastrutturali”

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento promuove il concorso “Agrigento 2025-2045 – Visioni Letterarie e Infrastrutturali”, offrendo l’opportunità ai giovani di esplorare il futuro della città attraverso l’immaginazione letteraria e l’innovazione tecnologica. Il concorso intende stimolare il dibattito culturale e infrastrutturale in occasione di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. Il concorso prevede la produzione di un video, realizzato con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale (IA), che unisca tecnologia e creatività. L’obiettivo è proporre idee per un nuovo sviluppo infrastrutturale della città di Agrigento, con un impatto positivo sull’urbanistica, la cultura, il turismo, l’economia e la società locale.

Il video dovrà essere ambientato ad Agrigento e far rivivere almeno uno dei tre celebri scrittori agrigentini: Luigi Pirandello, Andrea Camilleri o Leonardo Sciascia, affrontando insieme il tema delle infrastrutture future della città, proiettandosi nel 2045. La conversazione potrà includere riflessioni su opere infrastrutturali di rilievo (porto, aeroporto, Ponte sullo Stretto, ferrovie ad alta velocità, autostrade, etc.) e su come queste potrebbero trasformare il collegamento di Agrigento con il resto del mondo.

Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento, Achille Furioso, dichiara: “Il concorso rappresenta una straordinaria opportunità per i giovani di confrontarsi con il futuro della nostra città, Agrigento, immaginando uno sviluppo infrastrutturale capace di proiettarci nel 2045. Attraverso l’intelligenza artificiale e l’incontro con i nostri grandi autori del passato, i partecipanti potranno dar vita a proposte innovative che, siamo certi, contribuiranno a stimolare il dibattito culturale e tecnico sulla nostra comunità. È il nostro modo di investire nelle nuove generazioni e nel futuro del nostro territorio.”

Il concorso è rivolto agli studenti del triennio delle scuole secondarie di secondo grado e agli studenti universitari delle università italiane, con un’età massima di 22 anni alla data di scadenza del bando. Il premio consiste in un assegno di €4.000,00 (quattromila/00 euro), che sarà assegnato al miglior video prodotto, selezionato sulla base dei criteri specificati nel bando. Il termine ultimo per la presentazione dei video è fissato per l’11 gennaio 2025. Il bando completo è disponibile sul sito internet dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento.