Coro polifonico “Sergio Alletto”: prestigioso riconoscimento al Teatro Politeama di Palermo

Dopo la partecipazione alla celebrazione del 25 Aprile tenutasi alla Villa Bonfiglio di Agrigento, ieri al Teatro Politeama Garibaldi di Palermo il Coro polifonico “Sergio Alletto”, diretto dal Maestro Lorenzo Puma ed accompagnato al pianoforte da Emanuele Sanfilippo e al clarinetto da Salvatore Ruggeri, ha preso parte alla International Choral Competition “Chorus Inside Sicily” classificandosi al terzo posto categoria C1 Golden su 17 cori partecipanti provenienti dall’Europa dell’Est.

“Un terzo posto che ci onora”, racconta la presidente del Coro la Prof.ssa Maria Fortunata Casimiro, “in un contesto multiculturale dove ciascun partecipante ha arricchito la competizione portando le proprie emozioni e tradizioni vocali del proprio paese. Un traguardo emozionante e carico di significato, un riconoscimento che va ben oltre il valore numerico e che conferma la crescita costante del nostro coro”.

“Partecipare ad una competizione e confrontarsi con cori internazionali”, aggiunge il direttore della corale il Maestro Lorenzo Puma, “è stato un onore, salire sul podio un risultato che parla di dedizione, passione, talento condiviso, la prova tangibile che il lavoro fatto in questi anni ha portato frutti importanti. Questo traguardo rappresenta una base solida per affrontare le sfide future con maggiore fiducia e ambizione. I prossimi impegni della corale saranno la partecipazione ad un festival internazionale per Cori che si terrà in Croazia in Istria da giorno 7 a giorno 11 maggio e l’organizzazione della seconda rassegna corale con la partecipazione di cori provenienti da tutta la Sicilia il 7 giugno presso la Cattedrale di Agrigento. Questo risultato non è dunque un punto d’arrivo, ma una nuova partenza: un incoraggiamento a spingersi oltre, ad alzare ulteriormente l’asticella, a cercare nuove occasioni di crescita artistica e personale. Desidero ringraziare ogni singolo corista per il risultato raggiunto”.