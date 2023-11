Ortopedia Agrigento e Sciacca, il punto del commissario Zappia e del primario Tulumello

Dopo la fuga dei camici bianchi dal reparto di Ortopedia e Traumatologia del “San Giovanni di Dio” di Agrigento la direzione generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento sta cercando in tutti i modi di sopperire all’emergenza. “Qualche risultato lo abbiamo già portato a casa. Abbiamo aggiudicato la gara per l’ esternalizzazione quindi dalla settimana prossima ci sarà l’integrazione di nuovi medici sia per Sciacca che per Agrigento, abbiamo ricevuto l’ok da parte del Civico di Palermo di due medici agrigentini che vogliono venire ad operare su Sciacca, e poi abbiamo avuto l’assenso informale da parte del direttore del Giglio di Cefalù che mette a disposizione non solo gli ortopedici, ma anche un gruppo che si occuperà della chirurgia vertebrale”. Questo è quanto dichiarato dal commissario dell’Asp di Agrigento, Mario Zappia, a margine di una conferenza stampa che si è svolta proprio nel reparto di ortopedia per discutere di casistiche, dati e volumi d’attività secondo le statistiche Agenas.

Secondo i dati Agenas, che fanno riferimento al 2022, l’ospedale di Agrigento e quello di Sciacca, si attestano tra i primi 10 ospedali italiani per ortopedia, il primo si colloca al 3° posto, mentre l’ospedale di Sciacca al 6°posto; per quanto riguarda per esempio l’ intervento chirurgico a seguito di frattura del collo

femore sia l’unità operativa di Ortopedia e Traumatologia di Sciacca che d Agrigento hanno raggiunto nel periodo Gennaio-Ottobre 2023 la percentuale del 100 %.

“I dati sono positivi, è chiaro che stiamo lavorando di più perchè dovremmo essere in dieci e siamo solo 5. E’ chiaro che a fianco a me ho una grande equipe medica, e nonostante l’emergenza stiamo cercando in tutti i modi di garantire all’utenza il servizio per tutta la provincia di Agrigento, compreso Sciacca e Ribera, e lo stiamo facendo egregiamente”, dichiara Giuseppe Tulumello alla guida del reparto di Ortopedia del San Giovanni di Dio di Agrigento. “L’ortopedia di Sciacca è aperta, io sono il direttore, abbiamo centralizzato tutto su Agrigento, ma l’ortopedia continua al San giovanni Paolo II continua a funzionare e l’arrivo dei nuovi medici ci permetterà di ritornare alla normalità”, ha concluso il dottore Tulumello.