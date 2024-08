Otto incendi in Sicilia: due nell’agrigentino

Sono stati otto gli incendi che hanno impegnato forestali, vigili del fuoco e volontari della protezione civile. Due ad Agrigento, Caltanissetta, e Palermo; uno a Catania, e Ragusa. Nell’agrigentino le fiamme sono divampate a Ravanusa in contrada Minitina e nel capoluogo in contrada Mendolito. Nel palermitano a Carini nella zona del cimitero e a Camporeale in contrada Valdibella. Nel nisseno a Mazzarino in contrada San Nicola e contrada Ficari, nel catanese a Caltagirone in contrada Casello Scala e nel ragusano a Comiso in contrada Villalba.