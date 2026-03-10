Agrigento

Palchetti danneggiati al Teatro Pirandello, Cirino richiama al rispetto di un luogo simbolo della cultura

Il vice presidente della Fondazione Teatro a Pirandello in una nota denuncia alcuni danneggiamenti che si sarebbe verificati durante gli spettacoli della mattina dedicati agli studenti

Alcuni palchetti del Teatro Pirandello di Agrigento, durante le matinée dedicate agli studenti, che hanno visto l’esibizione dei gruppi folkloristici nell’ambito delle iniziative collegate al Mandorlo in Fiore, hanno riportato dei danneggiamenti.
“Episodi che non dovrebbero verificarsi in uno spazio che rappresenta uno dei principali punti di riferimento culturali della città.
Il Teatro non è soltanto uno spazio di spettacolo: è prima di tutto un luogo simbolo della cultura, un patrimonio della città che merita attenzione, rispetto e consapevolezza da parte di chi vi entra. Non si tratta di rimproverare nessuno. Il Teatro Pirandello è da sempre aperto alla città e soprattutto ai giovani, perché crediamo profondamente nel valore educativo e formativo della cultura. Tuttavia è importante ricordare che entrare in Teatro significa anche riconoscere il valore del luogo che ci ospita e comportarsi con il rispetto che merita. Per questo motivo è fondamentale che, in occasione degli eventi che coinvolgono un grande numero di partecipanti, vengano sempre garantite le condizioni di ordine e di attenzione necessarie a tutelare uno spazio che appartiene a tutta la comunità.Il Teatro Pirandello deve continuare a essere un punto di riferimento culturale per la città e un esempio per le nuove generazioni, un luogo in cui i giovani possano crescere nel segno della cultura, della bellezza e del rispetto”. Così in una nota Andrea Cirino
Vice Presidente Fondazione Teatro Pirandello.

