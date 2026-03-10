Agrigento

Lancio del giavellotto, medaglia d’oro e ventesimo titolo di campionessa Italiana per Parolino

La giavellottista, orgoglio siciliano e simbolo di determinazione, scrive ancora una volta un'altra pagina di storia dello sport italiano

Pubblicato 21 minuti fa
Da Redazione

 

Giusi Parolino, atleta della ASD Milone Siracusa, conquista la medaglia d’oro nel lancio del giavellotto e porta a casa il suo ventesimo Titolo di Campionessa Italiana. 

Dopo le rassegne giovanili e assolute, il Pala Casali di Ancona dal 5 al 8 marzo 2026 ha ospitato l’edizione numero 42 dei Campionati italiani indoor over 35; quattro giornate intense nelle quali si sono sfidati 1657 iscritti, 3332 atleti in gara e 398 società.

Contemporaneamente nelle stesse date, sulle pedane all’aperto dell’adiacente campo “Italico Conti”, si sono svolti i campionati italiani dei lanci lunghi invernali 2026. (Organizzazione: C.R. FIDAL MARCHE – Ancona- Data svolgimento: dal 05/03/2026 al 08/03/2026 Livello: Nazionale)

“Una mimosa tutta d’oro” per Giusi Parolino che domenica 8 marzo nella giornata internazionale dedicata alle donne e ricorrenza che ogni anno sottolinea l’importanza della lotta per i diritti di tutte le donne, la giavellottista orgoglio siciliano e simbolo di determinazione, scrive ancora una volta un’altra pagina di storia dello sport italiano: con il pettorale n.1148  si mette al collo l’ennesima medaglia d’oro tricolore nel lancio del giavellotto cat.senior, e con m.26,16 (con un distacco di oltre due metri dalla seconda)  porta a casa il suo ventesimo titolo di Campionessa Italiana. 

Una gara complicata, talmente difficile che per me è come se avessi conquistato 2 medaglie d’oro – dichiara l’atleta Parolino. A causa di vari motivi e non poche vicissitudini, con il mio allenatore abbiamo deciso soltanto qualche settimana fa di partecipare a questi campionati italiani invernali; ovviamente, continua la giavellottista della Milone, non sono assolutamente contenta per la misura ottenuta, ma il giudice di caduta mi ha dato tre lanci nulli (di cui uno lunghissimo che a mio parere era valido ma accetto il parere del giudice ) e pertanto, per salvare la gara, bisogna con lucidità applicare l’intelligenza e  fare i restanti 3 lanci di sicurezza che è l’unica soluzione che  ti permette di entrare in finale e soprattutto di portare a casa la vittoria.  L’anno è appena iniziato e sono certa che le misure arriveranno !!Grazie al coach Emanuele Serafin per tutto l’impegno e per il sostegno puntuale e costante- conclude”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Mafia e corruzione: indagato Salvatore Iacolino, arrestato il figlio del boss Vetro 
Agrigento

Palchetti danneggiati al Teatro Pirandello, Cirino richiama al rispetto di un luogo simbolo della cultura
Naro

Naro, sospesi i lavori al Carmine: i Carabinieri del NIL scoprono gravi violazioni della sicurezza
Agrigento

Architettura al femminile, l’Ordine degli architetti di Agrigento: “C’è tanta strada ancora da fare”
Caltanissetta

Controlli della Gdf in 7 ristoranti, scoperti 35 lavoratori in “nero” o irregolari
Cultura

“Centomila (e anche più)”: Sparda tra Pirandello, Livatino e l’Italia della corruzione
banner italpress istituzionale banner italpress tv