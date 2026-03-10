Lancio del giavellotto, medaglia d’oro e ventesimo titolo di campionessa Italiana per Parolino

Giusi Parolino, atleta della ASD Milone Siracusa, conquista la medaglia d’oro nel lancio del giavellotto e porta a casa il suo ventesimo Titolo di Campionessa Italiana.

Dopo le rassegne giovanili e assolute, il Pala Casali di Ancona dal 5 al 8 marzo 2026 ha ospitato l’edizione numero 42 dei Campionati italiani indoor over 35; quattro giornate intense nelle quali si sono sfidati 1657 iscritti, 3332 atleti in gara e 398 società.

Contemporaneamente nelle stesse date, sulle pedane all’aperto dell’adiacente campo “Italico Conti”, si sono svolti i campionati italiani dei lanci lunghi invernali 2026. (Organizzazione: C.R. FIDAL MARCHE – Ancona- Data svolgimento: dal 05/03/2026 al 08/03/2026 Livello: Nazionale)

“Una mimosa tutta d’oro” per Giusi Parolino che domenica 8 marzo nella giornata internazionale dedicata alle donne e ricorrenza che ogni anno sottolinea l’importanza della lotta per i diritti di tutte le donne, la giavellottista orgoglio siciliano e simbolo di determinazione, scrive ancora una volta un’altra pagina di storia dello sport italiano: con il pettorale n.1148 si mette al collo l’ennesima medaglia d’oro tricolore nel lancio del giavellotto cat.senior, e con m.26,16 (con un distacco di oltre due metri dalla seconda) porta a casa il suo ventesimo titolo di Campionessa Italiana.

“Una gara complicata, talmente difficile che per me è come se avessi conquistato 2 medaglie d’oro – dichiara l’atleta Parolino. A causa di vari motivi e non poche vicissitudini, con il mio allenatore abbiamo deciso soltanto qualche settimana fa di partecipare a questi campionati italiani invernali; ovviamente, continua la giavellottista della Milone, non sono assolutamente contenta per la misura ottenuta, ma il giudice di caduta mi ha dato tre lanci nulli (di cui uno lunghissimo che a mio parere era valido ma accetto il parere del giudice ) e pertanto, per salvare la gara, bisogna con lucidità applicare l’intelligenza e fare i restanti 3 lanci di sicurezza che è l’unica soluzione che ti permette di entrare in finale e soprattutto di portare a casa la vittoria. L’anno è appena iniziato e sono certa che le misure arriveranno !!Grazie al coach Emanuele Serafin per tutto l’impegno e per il sostegno puntuale e costante- conclude”.