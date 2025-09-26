Parcheggia il furgone per una sosta e i ladri gli rubano i pacchi pieni di salumi 

Parcheggia il furgone per una breve sosta ma lascia le portiere aperte e i ladri in un batter d’occhio gli rubano alcuni pacchi contenenti salumi di vario genere. È successo nel quartiere di Villaseta, nei pressi del vecchio centro commerciale.

L’autista di una ditta, un quarantenne agrigentino, ha effettuato una sosta forse per una consegna. Il veicolo non sarebbe stato chiuso a dovere. Una circostanza notata evidentemente dai ladri che, rapidamente, hanno aperto la portiera e scaricato diversi pacchi di salumi. All’uomo non è rimasto altro che chiamare i carabinieri e denunciare il furto. Al via le indagini per risalire agli autori del gesto.