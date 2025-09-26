Gela

In casa con cinquanta grammi di cocaina, arrestata 44enne

I militari dell'Arma hanno trovato e sequestrato 50 grammi di cocaina e materiale per confezionare dosi

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Una 44enne è stata arrestata da carabinieri a Gela per spaccio di sostanze stupefacenti. Nella sua abitazione, durante un perquisizione, militari dell’Arma hanno trovato e sequestrato 50 grammi di cocaina e materiale per confezionare dosi.

Il gip di Gela, su richiesta della locale Procura, ha convalidato il provvedimento e ha disposto per l’indagata la misura cautelare degli arresti domiciliari con l’obbligo dell’uso del braccialetto elettronico

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

PRIMO PIANO

Giovane sequestrato in piazza da banditi incappucciati, al via le ricerche
Cultura

Tutto pronto per la terza edizione del premio “Aragonesi nel mondo”: ecco i cinque premiati
Cultura

Mobilità urbana, ad Agrigento il Forum “La città che si muove”
Gela

In casa con cinquanta grammi di cocaina, arrestata 44enne
Agrigento

Fermati in via Imera con 14 chili di hashish, arrestati meccanico e disoccupato
Agrigento

Il generale agrigentino Ignazio Gibilaro nuovo vice direttore dei servizi segreti italiani