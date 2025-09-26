In casa con cinquanta grammi di cocaina, arrestata 44enne

Una 44enne è stata arrestata da carabinieri a Gela per spaccio di sostanze stupefacenti. Nella sua abitazione, durante un perquisizione, militari dell’Arma hanno trovato e sequestrato 50 grammi di cocaina e materiale per confezionare dosi.

Il gip di Gela, su richiesta della locale Procura, ha convalidato il provvedimento e ha disposto per l’indagata la misura cautelare degli arresti domiciliari con l’obbligo dell’uso del braccialetto elettronico