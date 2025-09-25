Hashish, cocaina e bilancino: arrestato 18enne a Palma di Montechiaro

I poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro hanno arrestato un diciottenne del posto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti, durante un controllo, hanno sorpreso il giovane in possesso di circa dieci grammi di hashish e quattro grammi di cocaina. Insieme alla droga, inoltre, è stato rinvenuto anche un bilancino di precisione. Motivo per il quale si ipotizza l’attività di spaccio. Nei confronti dell’indagato sono stati disposti i domiciliari in attesa dell’udienza di convalida del provvedimento.