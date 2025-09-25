Aragona

Hashish, cocaina e bilancino: arrestato 18enne a Palma di Montechiaro

Nei confronti dell’indagato sono stati disposti i domiciliari in attesa dell’udienza di convalida del provvedimento

Pubblicato 16 ore fa
Da Redazione

I poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro hanno arrestato un diciottenne del posto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti, durante un controllo, hanno sorpreso il giovane in possesso di circa dieci grammi di hashish e quattro grammi di cocaina. Insieme alla droga, inoltre, è stato rinvenuto anche un bilancino di precisione. Motivo per il quale si ipotizza l’attività di spaccio. Nei confronti dell’indagato sono stati disposti i domiciliari in attesa dell’udienza di convalida del provvedimento. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

PRIMO PIANO

Giovane sequestrato in piazza da banditi incappucciati, al via le ricerche
Cultura

Tutto pronto per la terza edizione del premio “Aragonesi nel mondo”: ecco i cinque premiati
Cultura

Mobilità urbana, ad Agrigento il Forum “La città che si muove”
Gela

In casa con cinquanta grammi di cocaina, arrestata 44enne
Agrigento

Fermati in via Imera con 14 chili di hashish, arrestati meccanico e disoccupato
Agrigento

Il generale agrigentino Ignazio Gibilaro nuovo vice direttore dei servizi segreti italiani