Parco Livatino, tutto pronto per l’inaugurazione

Dopo circa sedici mesi dalla concessione dell’area da parte di ANAS Sicilia e dopo un susseguirsi di sacrifici, impegno, dedizione e riconoscimenti, giovedì 9 maggio 2024, sarà inaugurato, per iniziativa della sezione provinciale del Co.N.Al.Pa. il Parco Livatino, destinato alla memoria di tutte le vittime di mafia e non solo.

«Si continuerà, spiegano dalla sezione provinciale del Co.N.Al.Pa., a lavorare per il completamento delle strutture che miglioreranno e completeranno il parco per migliorare maggiormente la fruizione dei visitatori di un luogo che ha visto lo spargimento di sangue di un giovane magistrato ucciso da sicari mafiosi. Saranno quindi necessari ulteriori impegno ed aiuto che chiunque può mettere a disposizione dell’iniziativa».