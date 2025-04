Pasqua da “bollino rosso” a San Leone, traffico in tilt e lunghe code

Giornata di Pasqua da bollino rosso per il traffico ad Agrigento. Lunghe code, auto bloccate, parcheggi di fortuna e nervosismo tra gli automobilisti. È successo nel quartiere balneare di San Leone dove ieri, complice anche il bel tempo, migliaia di persone hanno deciso di trascorrere la Pasqua tra i locali in riva al mare, ristoranti e luoghi della movida. Una circostanza che poteva e doveva essere prevista ma che, come spesso accade, ha comportato un vero e proprio caos per la viabilità. Non soltanto le strade principali e i punti di accesso noti a San Leone ma anche le arterie secondarie sono risultate intasate.

A sollevare la questione l’ex deputato Michele Sodano che commenta così: “Ci sono mille azioni con cui l’amministrazione potrebbe e dovrebbe regolare il fenomeno. Una tra tutte, delimitare le aree di parcheggio pubblico e chiedere 1 euro all’ora per la sosta. Un introito finora mai riscosso da reinvestire nei servizi e nelle infrastrutture.”

Sulla vicenda è intervenuta anche la consigliera comunale Roberta Zicari: “Vanno necessariamente realizzati i parcheggi a San Leone, nelle zone limitrofe al centro: cannatello, viale Emporium ad esempio di fronte l ex panificio Giordano, e controllato il numero di autovetture che possono transitare: Ztl. Bisogna pedonalizzare San Leone, soprattutto la piazza del Molo così da rivalutare il porticciolo turistico! Il mondo va verso il traporto pubblico e la pedonalizzazione, i parcheggi solamente sottoterra per riqualificare lo spazio pubblico con verde e non cemento, e noi siamo fermi agli anni 80! Basta! Lo diciamo da anni! Speriamo che la prossima Amministrazione lo metta come priorità di governo! L’ Amministrazione che sosterrò avrà questa visione del futuro!”