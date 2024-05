Perde il controllo dell’auto e finisce contro una Fiat Panda in sosta: un ferito in ospedale

Un incidente stradale si è verificato, la scorsa notte, lungo il viale Leonardo Sciascia, al Villaggio Mosè di Agrigento. Un sessantenne di Aragona, alla guida di una Citroen C3 ha perso il controllo del mezzo ed ha finito la corsa contro una Fiat Panda che era ferma in sosta. Scattato l’allarme sul posto l’ambulanza che ha trasferito l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Non versa in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile che si sono occupati dei rilievi.